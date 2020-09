Rocket League celebrará con Fortnite su paso a free-to-play

Rocket League, el particular videojuego que mezcla fútbol y autos (autodenominado como "soccar") desarrollado por Psyonix, ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter los primeros detalles con respecto a su primer evento de su Temporada 1. Este primer evento será una celebración por todo lo alto, ya que el popular battle royale Fortnite tomará un lugar central dentro de este título con autos y diversos accesorios para personalizar la apariencia de tu auto y resaltar aún más entre la competencia.

A brand new in-game event, Llama-Rama, begins this weekend! Complete Challenges to unlock the entire set of new items, including the Battle Bus!https://t.co/4CcpYmrJCW pic.twitter.com/jooLIttV1Y