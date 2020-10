Counter-Strike:¡Remontada épica! Astralis campeón ESL Pro League Season 12 Europa

La liga más importante de Counter-Strike es ESL y su doceava edición en la región de Europa tuvo equipos muy poderosos en la gran final. Navi se enfrentó al conjunto de Astralis por el campeonato en un Mejor de 5 de infarto, puesto que llegaron hasta el quinto y definitivo mapa.

Natus Vincere había alcanzado esta fase luego de derrotar a Heroic por 2-0 en la llave alta, esto le dio un mapa de ventaja en la gran final. Astralis por su parte, fue derrotado por Heroic en llave alta y enviado a la primera ronda de llave baja, en su camino tuvo su revancha contra Heroic donde ganó por 2-0.

Este largo camino de Astralis le otorgó mucha confianza en la gran final. Sin embargo, Navi dejó muy claro su favoritismo tras ganar el segundo mapa. En Dust 2 estuvieron batallando a la par, todo el equipo de CIS estaba atento y anticipando las jugadas de su rival.

La escuadra danesa estaba contra las cuerdas, con un 2-0 abajo parecía inminente la derrota. El tercer mapa jugado fue Nuke, Navi volvía a dominar el mapa. La segunda mitad fue clave para que empiece la épica remontada donde finalizó con 16-14 y su primer mapa ganado.

El cuarto mapa fue Train, aquí Astralis apabulló por completo como CT con un 13-3. Navi no se rindió y empató el mapa forzando un "Tiempo Extra". Esta batalla terminó ganando el equipo de dupreeh y fueron al quinto mapa en Overpass.

Astralis estaba más confiado y empezaron a dominar como Terrorist con la primera mitad 11-4. Navi con un complicado marcador trató de revertir la situación, Astralis no lo dejó y en la última jugada de 1 vs 1 pudo llevarse el torneo y completar la épica remontada.

