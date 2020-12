Twitch actualizó código de vestimenta para sus streamers

La cantidad de opciones para el entretenimiento en internet es simplemente abrumadora. Una buena parte de esa "torta" se la llevan los streamers de videojuegos, más específicamente los que habitan la plataforma respaldada por Amazon: Twitch. Se sabe que entre finales de 2018 e inicios de este año su número se incrementó hasta llegar a los 3.8 millones de streamers de acuerdo con Business of Apps.

Una cifra para nada deleznable, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de personas que se quedaron en casa a causa de la pandemia. Numerosos creadores de contenidos buscan resaltar entre ese mar de gente, ya sea con su talento, su carisma... y hasta sus atributos físicos. Es en este último caso en el que Twitch ha decidido revisar, por última vez en este año, sus políticas en cuanto a la vestimenta de sus creadores de contenido.

En abril de este año Twitch hizo unos cambios con respecto a la forma en como sus streamers se presentan ante sus fans. Esta revisión a inicios de año buscaba tratar en específico lo que ellos tenían considerado como "sugerente". Algunos recordarán las suspensiones temporales a las cuentas de ciertas streamers, como Velvet_7 y ExoHydraX, por motivos bastante vagos. Sin embargo, entre ayer y hoy, Twitch ha dejado bien en claro las nuevas reglas del juego. Por lo tanto, se espera que los streamers puedan ajustarse a las recomendaciones si no desean ser sancionados.

Las reglas específicas, vinculadas al contenido "sexualmente sugerente", son como sigue:

-Contenido o enfoque de la cámara que se centre en pechos, nalgas o la región pélvica, incluidas las poses que destaquen deliberadamente estos elementos.

-Caricias o gestos explícitos en pechos, nalgas o genitales.

-Comportamiento o actividades fetichistas, como centrarse en partes del cuerpo con el objetivo de alcanzar una gratificación sexual o realizar un juego erótico.

-Simular actos sexuales o una estimulación sexual.

-Usar o mostrar juguetes eróticos en contextos no relacionados con la educación sexual.

-Bailes eróticos o sexualmente explícitos (como el stripping o flashing).

-Los bailes en barra (pole dancing) o acrobáticos con encuadres sexualmente sugerentes.

-Publicar, mostrar o compartir contenido erótico, incluidas descripciones detalladas de actos sexuales o pornografía.

