Singapore Major: Team Secret felicita a Thunder Predator por su 4-0 haciendo alusión a Alianza Lima

Thunder Predator terminó el primer día de la Singapore Major con un sólido 4-0. Un resultado poco esperado tanto por el público de Perú como el internacional. Este resultado generó incontables reacciones alrededor del mundo que se vieron reflejadas a través de Twitter.

Dentro de la lista de equipos y jugadores que realizaron comentarios positivos sobre los chicos de Perú, uno de los que llamó bastante la atención fue la publicación de Team Secret.

A través de su cuenta de Twitter, Team Secret felicitó a los chicos del trueno haciendo referencia a un viejo meme que se hizo muy popular durante The International 2019 cada vez que Infamous Gaming jugaba: "La Maldición de Alianza Lima"

We know the secret behind Thunder Predator's INCREDIBLE run through the Major 🙃🇵🇪



Please protect our #SecretDota boys from the Alianza Lima curse 🖤#SingaporeMajor pic.twitter.com/YQ8USEZz2l