Dota 2: PPD: "Europa se ve débil comparado con Norteamérica y Sudamérica"

Thunder Predator empezó su participación en la Singapore Major de la mejor manera consiguiendo un sólido 4-0 en su primer día de competencia en la Fase de Grupos. Esta increíble performance, ha dejado atónitos a miles de seguidores del Dota 2 a nivel mundial que se rindieron ante el equipo del trueno a través de las redes sociales.

Así mismo, algunos jugadores y ex jugadores mostraron su admiración a la escuadra de Perú. Dentro de este selecto grupo, encontramos al campeón de The International Peter "ppd" Dager.

El ex capitán de Evil Geniuses, compartió en su cuenta de Twitter una publicación bastante polémica pues, no solo alababa al Dota 2 de América. Si no que también aprovechaba para "dejarle su chiquita", como se dice popularmente, a los equipos de Europa.

EU looking weak compared to NA/SA. — Peter Dager (@Peterpandam) March 29, 2021

"Europa se ve débil comparado con Norteamérica y Sudamérica"

Estas declaraciones las hizo haciendo referencia en primer lugar al equipo de Thunder Predator que tuvo la mejor performance del día 1 de la Fase de Grupos y, en segundo lugar, al equipo de Quincy Crew que si bien tuvo algunos tropiezos en el camino se mostró como una escuadra muy sólida que pudo rescatar importantes empates contra equipos como Team Liquid o Vici Gaming.

El día de hoy la Fase de Grupos continúa y conoceremos a los 7 equipos que clasificarán a la etapa de Playoffs donde los enfrentamientos serán al Mejor de 3 y ya no tendremos que ver juegos en simultaneo si no que todo será transmitido a través del canal principal de ONE Esports.

