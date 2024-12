Dota 2: Gobierno de Suecia niega haber denegado las visas para The International 10

La cancelación de The International 10 en Suecia es un hecho . Por más que la comunidad sueca de Dota 2 hizo todo lo posible para que el evento más importante de esport s se hiciera en su país, Valve tomó la decisión de no seguir insistiendo debido a la negatividad del gobierno.

Esta noticia, no solo remeció a la comunidad amante de este deporte electrónico, si no que era tanta la expectativa puesta sobre este evento, que ya ha traspasado las fronteras de los este sector y se ha vuelto un tema político dentro del país nórdico.

Durante la última semana, Twitter a sido el lugar de enfrentamiento entre políticos de la oposición del gobierno de turno pues aseguran que no es posible que Suecia haya perdido la oportunidad de albergar el evento de esports más importante de la historia.

Aunque, parece que el gobierno de turno no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y, antes las críticas emitidas por la oposición, ellos han respondido negando todas estas acusaciones.

"El gobierno no emite visas en absoluto y no es tarea del gobierno hacerlo (...) El gobierno interpretará y no podrá interpretar las ordenanzas emitidas por el gobierno en casos individuales "