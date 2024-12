Dota 2: Unknown Team anuncia que Sacred y Pakazs no son más parte del equipo

Foto: Unknown Team

Por el momento, no se ha mencionado sobre cual podría ser el destino de ambos jugadores. No se sabe si ambos ex miembros de Unknown Team seguirán jugando juntos o tomarán caminos separados. Aunque, cabe recordar que hace unos días Infamous Gaming se despidió de su carry y de su offlaner. Así que sería una posibilidad que ambos regresen a la organización donde ya han estado anteriormente.