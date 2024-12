Dota 2: Papita después de dejar Infamous: "Creo que es lo mejor para el equipo y para mí"

"Hola, si no vieron el post de la pag. de Infamous, básicamente esto se va a tratar sobre mi salida del equipo. Esto es mi perspectiva y solo mi perspectiva.Lo primero es agradecer a la org que me dio mucho apoyo desde que llegué a Perú a que pueda empezar mi carrera como pro player (el principal es kingteka pero la org al conocerme me apoyaron ellos). XtiaN, el tierno, Gytko, el negro, Joe han apoyado a una cantidad de players que no se imaginan. Jorge Tong y su equipo también (el coach que hemos tenido este ultimo año) me ha ayudado a entender muchas cosas del funcionamiento de un team. De afuera pueden imaginarse lo que quieran con respecto a los equipos que forme parte, la realidad es que la decisión FINAL es siempre es de los JUGADORES y no de las ORGANIZACIONES. Si yo entro en un equipo es porque los otros JUGADORES me consideran que voy a rendir mejor que los otros JUGADORES disponibles, así como hoy me toca la primera vez donde mi equipo piensa que puede rendir mejor con otros jugadores, son las cosas del juego. Yo por mi parte ya había comentado que me quería ir al terminar la segunda liga DPC antes de las clasificatorias del TI a chompi y a la organización porque a pesar de que intenté con muchas ganas y trabajo que podamos conseguir los resultados que queríamos no se logró, el ambiente estaba muy tóxico y no estábamos mejorando para nada con respecto a nuestros anteriores torneos. En el medio de un torneo antes del TI surgió el cambio de pakaz, terminé apoyando el cambio. Nos fue bien, se veía una mejoría en el ambiente del equipo (lo cual es clave para torneos cortos como fue la clasificatoria), me preguntaron si iba a quedarme para las clasificatorias del TI y dije que sí. La realidad es que después de lo que pasó en las clasificatorias del TI yo igualmente iba a tomar la decisión de no continuar en el equipo por mis propios motivos al terminar este último torneo que nos quedó por cumplir. Creo que es lo mejor para Infamous y lo mejor para mí.Como ya hice mucho texto, me queda decir que lamento no haber podido lograr mucho más con Infamous y con los jugadores que compartí este año, por nosotros y también por toda la gente que nos apoyó a pesar de las críticas en un año tan de mierda para todos, me hubiese gustado tener una alegría para todos. Mi sueño sigue siendo lograr cosas que nunca se han logrado para jugadores de Sudamérica, y hacerlo como jugador y capitán, tengo 26 y siempre analizo todas las opciones que tengo al terminar un ciclo pero esta es mi pasión y mi sueño, mientras pueda luchar por lograrla lo voy a hacer a pesar de que hasta gente cercana no me apoye. Sepan que a pesar de que me alejé mucho de la comunidad de DOTA este año por todo el hate que recibía, atrás de este monitor y teclado está un ser humano como ustedes que están leyendo que quiere ser feliz y lograr todo lo que se propone. Quizás a corto plazo tenga un proyecto que me haga cambiar la opinión, pero el DOTA me dio la chance de ser independiente, feliz, elegir por mi mismo lo que quiero ser y así lo veo ahora.Byebye INF fans y a seguir intentando cueste lo que cueste