Dota 2 parche 7.30: estas fueron las reacciones de la comunidad

El más reciente parche 7.30 de Dota 2 sorprendió a toda la comunidad dotera a nivel internacional. No solamente porque apareció de un momento a otro, también están los numerosos cambios que han sufrido varios de los personajes. Hasta el momento, la comunidad está dividida, y prueba de ello son las múltiples reacciones de diferentes jugadores profesionales.

Las reacciones de distintos pro players no se ha hecho esperar y mayormente hemos encontrado que Twitter ha sido la red social escogida para ver miles de reacciones de todo tipo. Por ejemplo, tenemos el caso de David Parker, co-fundador de Beyond the Summit, quien ha sentido que este parche se siente como un "sub-parche" en vez de un parche completo.