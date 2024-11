Dota 2: SumaiL de OG revela quién es el mejor jugador del mundo ahora

El joven pro player reveló que, hoy en día, el mejor jugador del mundo es Ame, de PSG.LGD. Durante una transmisión en vivo, SumaiL dijo: "No creo que haya un mejor jugador en este momento. Si tuviera que decir ahora mismo, ahora mismo sería Ame ". Sin embargo, el jugador también dijo algo que para muchos fue controversial, pues señaló que NothingToSay, el Solo MId de PSG.LGD, es el más reemplazable del equipo.

Foto: PSG.LGD

NothingToSay no ha jugado con PSG.LGD recientemente, ya que no pudo unirse al equipo en Europa debido a problemas de viaje. Como resultado, el entrenador del equipo, xiao8, ha estado jugando como suplente. Sin embargo, el equipo todavía está en buena forma, pues terminó segundo en el ESL One Fall 2021 y actualmente se encuentra en la Grand Final del OGA Dota PIT Invitational.