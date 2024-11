Dota 2: EG sorprende a la comunidad con tremendo anuncio

Foto: Facebook

Sin embargo, al dar click en el link, uno terminaba instantáneamente en el famoso video de Rick Astley, "Never Gonna Give You Up", una famosa broma de Internet de mediados de los 2000. Desde luego, las reacciones de los fans no se hicieron esperar, pues muchos se sintieron aliviados de que no hubiera grandes cambios en el roster, aunque eso no evitó que otros muestren su enojo ante la falta de un anuncio real.