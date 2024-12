The International 10: el verdadero encargado de la instalación de los equipos

Los últimos dos días han sido caóticos para los equipos chinos de Dota 2 que participarán en The International 10 . Para comenzar, tres de los jugadores de Team Aster y uno de Invictus Gaming dieron positivo a COVID-19 . Esto hizo que todos los jugadores, managers, videógrafos y acompañantes tengan que realizar la misma prueba, aunque hasta el momento el resto ha salido negativo. Sin embargo, el coach de Team Aster, LaNm, hizo una serie de publicaciones en la red social Weibo donde acusaba a PGL, los organizadores, de haber tenido poco cuidado con el hospedaje.

El argumento que presentó el jugador y entrenador de Team Aster es que PGL no tomó las medidas sanitarias necesarias con respecto al hospedaje de los equipos.

"Las acciones tomadas por los organizadores me están confundiendo. Esto es The International, ¿acaso no deberían ser un poco más cuidadosos?", resaltó LaNm.