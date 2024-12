Dota 2: Quincy Crew anuncia a KheZu como su coach para The International 10

Quincy Crew , el equipo norteamericano que participará en The International 10 , finalmente ha revelado a su nuevo entrenador. El alemán KheZu , que tiene una larga trayectoria como jugador de Dota 2 , es el flamante coach de la escuadra, según el anuncio del team en redes sociales.

KheZu tiene una larga trayectoria como jugador de Dota 2 y se ha desempeñado como Offlaner en una gran cantidad de equipos. De hecho, el alemán ha pasado por teams como Vikin.gg y OG en el pasado, y también cuenta con experiencia en ediciones pasadas de The International.

Quincy Crew ha pasado por pocos cambios desde sus orígenes. Desde el año pasado, el team viene jugando con el brasileño Lelis en vez del danés Biver, que actualmente se está tomando un descanso del Dota competitivo. Sin embargo, no fue hasta este año que el equipo comenzó a captar la atención del mundo, pues empezaron a obtener resultados positivos. QC no solo quedó primero en el Dota Pro Circuit (incluso por encima de Evil Geniuses), sino que también llegó lejos en competencias importantes como el ONE Esports Singapore Major y el AniMajor, venciendo a equipos como Team Aster y NoPing.