Dota 2: PPD cancela su participación en The International 10 como comentarista

El norteamericano PPD, que fue uno de los mejores jugadores de Dota 2 en su momento, ha cancelado su participación en The International 10 como comentarista.

El ex-pro player ha revelado en Twitter que no podrá ir al torneo, pero señala que lo pensó hasta el final.

"Hola a todos. No podré asistir al TI. Fue una difícil decisión que espero que la gente pueda respetar" , explicó en su tuit. "Estoy ansioso por ver mi evento favorito del año desde casa esta vez, así que buena suerte, y pásenla bien. ¡No dejen que OG gane nuevamente! "

Como jugador, PPD alcanzó lo más alto del Dota 2 competitivo al ganar The International 2015 con Evil Geniuses. De hecho, también consiguió llegar al tercer puesto con el equipo en TI 2014 y TI 2016. Además, compitió en diversos torneos con equipos como Ninjas in Pyjamas y OpTic Gaming. El norteamericano había sido invitado a ser parte del equipo de casters de The International 10, junto a personalidades de la escena competitiva como Capitalist y otros ex-jugadores como Aui_2000.