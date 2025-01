Dota 2: EternaLEnVy, tras ver a Yatoro jugar: "Ya no soy lo suficientemente bueno"

El experimentado jugador EternaLEnVy señaló en Twitter recientemente que ya no se siente lo suficientemente bueno como para competir en Dota 2 . El pro player habría realizado esta confesión después de ver a Yatoro , el joven ruso que recientemente salió campeón de The International 10 con Team Spirit .

"Después de ver a Yatoro jugar, he llegado a la conclusión de que ya no soy lo suficientemente bueno como para competir en el nivel que quiero hacerlo", anotó el canadiense de 30 años. "He decidido pasar el rato por ahora y no jugar solo por jugar, y me pondré a trabajar en mi mismo, ya que pertenecer a un equipo viene con otras obligaciones. Buena suerte a Moo".