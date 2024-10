Dota 2: bumble bEE's, primer equipo de mujeres en el DPC, queda descalificado

El equipo norteamericano bumble bEE's iba a hacer historia al convertirse en el primer team de Dota 2 con integrantes femeninas en participar en la segunda división del DPC . Sin embargo, esto ya no podrá darse, ya que el dueño del cupo decidió cederle el espacio a otro equipo.

Aunque Hatoruz (ex-mánager de equipos como Team Archon y Wind and Rain ) había decidido empezar un equipo con cuatro jugadoras femeninas para competir en el Dota Pro Circuit, la comunidad rápidamente se pronunció en su contra.

"En respuesta a la comunidad, quería hacerles saber que fui acusado de esto en el 2017, arruinó mi vida y trabajé con las autoridades para confirmar que las denuncias no procedieran", reveló el jugador en Twitter. "Para que esto no continúe impactando al equipo, he decidido dar un paso al costado".