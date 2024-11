Dota 2: MATUMBAMAN revela que este es su último año como jugador profesional

“Después de nuestra derrota en TI10, le dije al equipo que estaba pensando en retirarme ", aseguró el jugador. "Pero después de volver a casa y pensarlo con la cabeza fría, llegué a la conclusión de que todavía me quedaba un año más. Durante ese tiempo, mis ex compañeros de equipo en Team Secret estaban bastante estresados ​​por la situación debido a mi incertidumbre . Después de un tiempo, no sentí como si fuera parte del Team Secret y ya no me sentía bien".

"El objetivo final es siempre levantar el Aegis en The International", continuó MATUMBAMAN. "Pero me gustaría ganarlo mientras me divierto y lo hago bien. Será mi último año como jugador profesional, así que quiero tener un ambiente de trabajo positivo sin experimentar agotamiento. Incluso si no vuelvo a ganar The International con Team Liquid, me gustaría ver que los jugadores más jóvenes se beneficien de mi experiencia".