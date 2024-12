Dota Pro Circuit: APU King of Kings derrota a Hokori por 2-0

APU King of Kings también quiere llegar a los primeros puestos de la tabla de posiciones. El equipo derrotó hoy a Hokori por 2-0 e igualó a Infamous en puntos, por lo que comienza a meterse a la pelea por los 300 puntos DPC que se llevará el ganador del certamen.

Sin duda alguna, el equipo ha sido una de las revelaciones de la temporada. Aunque no lograron derrotar a Beastcoast o Thunder Predator, APU King of Kings le dio bastante pelea a dos de los mejores equipos de Sudamérica, por lo que cerrarán una participación positiva en el DPC incluso si no llegan a los primeros puestos.