Dota 2: entrevista con Deku, mánager de Omega Gaming, campeón de la Apu League

Al comienzo de la DPC tuvimos que improvisar a un midlaner. Ya habíamos jugado con Jeimari , pero lamentablemente por streams y todo eso era una persona ocupada. No pudo seguir, se tomó un descanso. Obviamente nosotros no podemos tomarnos ese descanso porque queremos sobresalir en la escena. Comenzamos a jugar con otros medios: estábamos jugando con Mr. Jeans y nos fue bastante bien, luego se lo jalaron a Hokori.

Luego jugamos con TaO, igual nos fue bastante bien en la anterior entrega de la Apu League. Luego él se fue para G-Pride. No teníamos midlaner y le propuse a Tano que se pase a medio, y no nos fue tan bien como esperaba. Hablé con Jeimari, dijo que quería volver a jugar, y volvimos a jugar con él. Sí nos ha ido bien, porque nos faltaba un midlaner neto. Tano juega muy bien, pero no es un midlaner al 100%. Teníamos dos 4 en el equipo y solo teníamos un core.