Dota 2: Infamous elimina a Thunder Awaken de las Regional Finals

En el primer game entre ambas escuadras, los jugadores de Infamous mostraron que quieren llegar a The International 11 como sea. La escuadra aprovechó todos los errores del equipo rival, y sus integrantes se mostraron atentos en todo momento a los espacios que dejaban sus oponentes. El desempeño de Alone, en particular, fue indispensable para la victoria de Infamous, que cerró la partida después de 45 minutos.