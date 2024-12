PlayStation Plus: CoD Black Ops 4 será parte de los juegos gratis de julio

Los juegos gratis de junio para los suscritos a PlayStation Plus acaban de ser anunciados. Los usuarios de PlayStation 4 y, aparte, los usuarios de PlayStation 5 podrán descargar hasta tres títulos bastante diferentes entre sí y que les garantizarán horas de diversión en las actividades muy diferentes que estos proponen.

Por un lado tenemos tenemos un juego en donde veremos ratas por doquier, luego un título en donde las explosiones se juntan con el combate en el futuro lejano y un título de lucha libre muy caricaturesco. Son esos los conceptos clave para describir a los juegos que PlayStation pondrá de libre acceso para sus usuarios de su servicio PlayStation Plus.

La aclamada aventura se lanza en PS5 con una resolución nativa de 4K, 60 FPS, gráficos altamente mejorados y carga rápida; y también hace su debut en PlayStation Plus. Sigue la historia de la joven Amicia y su pequeño hermano Hugo en un desgarrador viaje a través de la época más oscura de la historia. Amicia y Hugo llegarán a conocerse y confiar el uno al otro mientras los cazan soldados de la Inquisición y están rodeados de una interminable plaga de ratas. A medida que avanzan para sobrevivir contra las abrumadoras probabilidades, lucharán por encontrar un propósito en este brutal e implacable mundo.

Foto: Focus Home Interactive

Foto: 2K Games

Call of Duty: Black Ops 4 ofrece un trío de modos multijugador llenos de acción para los fanáticos de los juegos de disparos en primera persona. Primero, tienes la icónica experiencia multijugador de la serie, en la cual jugadores de todo el mundo se enfrentan entre sí. En segundo lugar, es la experiencia favorita de los fanáticos: Zombies, en la cual tú y tus amigos podrán luchar contra los muertos vivientes. Por último, pero no menos importante, está Blackout, un modo intenso con un mapa enorme inspirado en el estilo Battle Royale. Blackout reúne personajes, ubicaciones, armas y equipo de toda la serie en un combate general de supervivencia: todo esto con un toque exclusivo del juego Black Ops.

Foto: Activision

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 6 de julio siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes, así que asegúrate de sumar a tu librería de PS4 y PS5 juegos como Operation: Tango, Star Wars Squadrons y Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown antes que salgan de PS Plus el 5 de julio.