PlayStation Plus: Hitman 2 en los juegos gratis de septiembre

Overcooked!, Overcooked! 2 y todo el contenido adicional vuelven mezclados y remasterizados en esta deliciosa edición definitiva. Disfruten cientos de niveles de caos culinario cooperativo, tanto de forma local como online, en cocinas cada vez más peligrosas y desconocidas. Los jugadores podrán disfrutar los modos de campaña, supervivencia y práctica, así como el nuevo modo de All You Can Eat: ¡el modo de ayuda! El juego contiene características para permitir que se una el mayor número posible de jugadores a este frenesí alimenticio, con una interfaz de usuario escalable, texto adaptado para personas con dislexia y opciones para personas con daltonismo.

Foto: PlayStation

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 7 de septiembre siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes, así que asegúrate de sumar a tu librería de PS4 y PS5 juegos como Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2 antes que salgan de PS Plus el 6 de septiembre.