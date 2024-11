Fortnite: así se vivió el evento "Operación Cielo en Llamas"

Foto: Captura PC

En todo momento, ninguno de los que estábamos en la partida tenía un arma de fuego, así que era solo correr y evitar a los extraterrestres invasores. Aparte de tener que cruzar puertas, hubo momentos donde tenías que moverte a través de ductos y esquivando objetos para que no te golpearas.

Foto: Captura PC

Cuando estabas dentro de la zona donde sería el impacto de las bombas, quedamos encerrados y de la nada aparece un misterioso cubo que resultó ser nada menos que "Kevin", conocido formalmente como "The Cube", el objeto responsable de que en una temporada pasada, la isla casi se destruye por completo.

Buscando que no se repita una nueva catástrofe, Slone decide que no solamente debemos encargarnos de los alienígenas, también de que The Cube sea destruido para siempre. Así, el plan de destruir todo con bombas se mantiene, y eso sucedió.