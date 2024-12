PlayStation: ¿Killzone llegará a PC? Imagen causa revuelo

PlayStation ya ha dejado en claro sus intenciones de seguir apostando por llevar sus exclusivas a PC. Sucedió con Horizon Zero Dawn y Days Gone, juegos que puedes encontrarlos en Steam y Epic Games Store. El próximo año ocurrirá lo mismo con "Uncharted: Legacy of Thieves Collection", el recopilatorio que juntará Uncharted 4 y Uncharted: The Lost Legacy.