Twitch: streamer dice que el boost es una práctica perjudicial

Mediante un vídeo llamado "Someone needs to stop Twitch" (Alguien tiene que detener a Twitch), Ludwig dijo lo siguiente: "Amo Twitch. ¿Puedo decir que me gusta Twitch? Soy muy crítico de la plataforma, pero me encanta Twitch. Años antes de empezar a hacer transmisiones, lo consumía bastante. Twitch es el vehículo principal para ver cosas, más que Netflix, Youtube". expresó. "Sin embargo, ellos no son buenos en agregar nuevos productos".