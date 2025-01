¿Jugará en Sporting Cristal? Catriel Cabellos podría irse al extranjero: "No está definido"

Una de las figuras que tuvo la Liga 1 en la temporada 2024 ha sido Catriel Cabellos. El joven volante tuvo un gran año a nivel personal con camiseta de Alianza Lima pese a no ganar el título nacional, razón por la que el club blanquiazul buscó renovar su préstamo. Sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo con Racing (dueño de su carta pase) y no seguirá en La Victoria.