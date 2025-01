Este Samsung es tan potente como su versión ULTRA, pero cuesta menos y es el mejor gama alta en 2025

En enero del 2024 , Samsung sorprendió al mundo con la llegada de tres de sus teléfonos más emblemáticos: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus y Galaxy S24 ULTRA . Si bien este último se robó todas las miradas, resulta que no es el más equilibrado que tiene la firma coreana.

Es por ello que hoy en Libero.pe hablaremos de un modelo Samsung que pocos han considerado, pero que es una JOYA de la firma coreana. Nos referimos al potente Galaxy S24 Plus , un teléfono tan bien hecho que resalta entre la gama alta por su potencia, juego de cámaras, batería y diseño minimalista. ¿Quieres conocer en profundidad su ficha técnica? Aquí todos los detalles.

Si bien el Galaxy S24 ULTRA es el mejor teléfono que Samsung ha presentado hasta diciembre del 2024, esto no significa que este Galaxy S24 Plus no sea bueno. Por el contrario de lo que se piensa, este teléfono tiene un equilibrio perfecto entre características y precio bajo.