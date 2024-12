Call of Duty: Ghostface en Warzone y Jigsaw en Mobile

Activision presentó el primer avance de "The Haunting", su evento de Halloween en donde veremos cambios dentro de Warzone y Black Ops Cold War.

Bajo una temática de terror, no solamente se confirma oficialmente la llegada de Ghostface de la saga Scream, también aparecerá un skin basado en Frank, the Bunny, personaje que apareció en la película Donnie Darko. En el caso de Ghostface, este será un operador, y no un skin como si lo será el de Donnie Darko.

Ghostface llegará con sus accesorios y una ejecución que recuerda a la forma en cómo asesinaba a inocentes. Por otro lado, se lanzarán tres skins temáticos para Maxis, Weaver y Portnova. Todos con un estilo único y algunos contarán con misiones exclusivas para poder ganar "Call of Duty Points".

Modo para Warzone: "The Ghosts of Verdansk"

Una nueva modalidad estará llegando al Battle Royale de Call of Duty. En esta experiencia, pensada para quienes no lo tienen miedo a los fantasmas, habrá una voz que estará guiandote en todo momento. Treyarch advierte que quien esté "ayudándote" podría no tener buenas intenciones.

Foto: Difusión

Por otro lado, si mueres en este modo, no serás enviado al Gulag. En lugar de ello, te convertirás un fantasma. Al estar en esa forma, ganarás poderos sobrenaturales como un super salto, teletransportación y una onda espectral capaz de aturdir a los operadores y desactivar vehículos.

Los fantasmas solo podrán atacar a los operadores cuando estos hayan muerto y dejaron caer un alma. Si logras reunir tres almas, podrás revivir en el campo de batalla. Asimismo, habrá otra alternativa que es hacer un movimiento especial a un operador. Sin embargo, puede ser contraproducente, ya que esta ejecución puede interrumpirse.

Para evitar a los fantasmas, los jugadores humanos podrán refugiarse en un lugar llamado "Tierra Sagrada", que estarán marcadas con un círculo azul brillante y un rayo de luz. Protegidas con una magia sobrenatural, los fantasmas no podrán cruzarla, pero si podrán dañar la zona al lanzar sus cuerpos espectrales. Si lo hacen en repetidas veces, pueden destruir el campo de protección.

Modos de juego por tiempo limitado en Black Ops Cold War

Black Ops Cold War también se viste de Halloween. Como parte del evento "The Haunting", estarán llegando tres modalidades:

Foto: Difusión

Infectado: 18 operadores tendrán que moverse rápidamente y evitar que un equipo de zombis los transforme en infectados. Ganan los humanos que hayan sobrevivido hasta que se acabe el tiempo, o los zombis, si lograron convertir a todos los sobrevivientes. Los supervivientes podrán ganar ciertas mejoras como mayor velocidad o deslizamiento rápido si logran matar algunos zombis.

Prop Hunt Halloween: En esta variante, los jugadores deberán esconderse en calaveras, gatos negros, murcielagos y esqueletos de los Cazadores, que intentarán ubicarlos en el mapa Nuketown con temática Halloween

Scream Deathmatch: Dos operadores se transformarán en Ghostface y se moverán por un mapa para asesinar a los sobrevivientes, quienes no contarán con ninguna arma y deberán encontrar los mejores lugares para esconderse. Para ganar, los asesinos deberán matar a todos. Si un superviviente quiere convertirse en un alma valiente, podrá enfrentarse a los Ghostfaces.

Jigsaw llega a Call of Duty Mobile

Las novedades de Halloween no estarán disponibles únicamente en el juego de consolas y PC. Call of Duty Mobile celebrará a su estilo este mes, presentando un skin de Jigsaw. Para anunciar la llegada del personaje, se lanzó un vídeo que recuerda bastante a cierta escena inicial de la primera película de SAW.