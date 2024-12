Fortnite: skins de Jill Valentine y Chris Redfield llegan al juego

Jill y Chris se unen a la serie de Gaming Legends en Fortnite, que también incluye conocidos personajes de Halo, Tomb Raider, Horizon y God of War, e incluso incluye a carros de Rocket League.

DC Cómics y Epic Games volverían a colaborar muy pronto, gracias a la reciente filtración de la portada de un cómic colaborativo donde tendremos de protagonista a Batman y "The Foundation", el misterioso líder de la organización "The Seven" y punto principal de la historia alrededor del "Punto Cero" de Fortnite.