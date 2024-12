Call of Duty Mobile: fans molestos por el skin de Jigsaw

Esta semana dio inicio a los eventos de Halloween en muchos videojuegos, entre los que está Call of Duty Mobile . Al igual que ocurre con su hermano mayor (Warzone), Activision nuevamente está colaborando con franquicias conocidas para lanzar skins exclusivos que estarán por tiempo limitado.

Es así que tenemos la inclusión de Jigsaw, proveniente de la saga de terror SAW. Un traje inspirado en Billy, el muñeco que utiliza el asesino en serio para poder comunicarse con sus víctimas. Este mismo uniforme apareció el año pasado a raíz del evento "The Haunting" de Call of Duty: Warzone, siendo la primera vez que da el salto a la versión para móviles.