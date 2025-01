League of Legends Wild Rift ya generó 150 millones de dólares

Lanzado en octubre de 2020, quien imaginaría que League of Legends : Wild Rift, la adaptación a celulares del popular MOBA, sería todo un éxito dentro del mercado móvil. Un reporte hecho por el portal " App Annie " nos ha demostrado que Riot Games también está bien posicionado, luchando contra otros formidables MOBAS como Honor of Kings y Mobile Legends: Bang Bang.

Foto: App Annie

A pesar de los buenos números, todavía mantiene su distancia con Honor of Kings, que en Occidente es conocido como Arena of Valor. Es más, la versión occidental del juego de Tencent también figura en la investigación de App Annie, lo que deja en claro que no ha pasado del todo desapercibido en nuestra región como muchos creían.