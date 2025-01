JUGAR Poppy Playtime: versión de PC ¿Hay versión móvil?

Poppy Playtime (ONLINE) es un juego que ha sorprendido grandemente a la comunidad gamer en los últimos meses. La influencia de juegos como Five Nights at Freddy's, Hello Puppets! y varios más; de este título fueron las suficientes para ganarse a una porción del público fan de los videojuegos ansioso por experimentar sustos súbitos mientras ve como es que la historia se presenta ante ellos.

Este juego nos pone en los zapatos de un ex-empleado de una fábrica de juguetes llamada "Playtime Co.", quien regresa a dicha fábrica tras la desaparición de sus colegas. En la fábrica encontraremos unos puzzles no muy retadores para abrirnos paso entre los distintos ambientes y posteriormente conoceremos a Huggy Wuggy, la mascota de la fábrica. Si bien este puede tener una apariencia amigable, rápidamente aprenderemos que no lo es. Esto solo es el Capítulo 1.

¿Se puede jugar Poppy Playtime online en PC o Móviles?

El equipo de MOB Games, responsables de Poppy Playtime, han hecho que su juego esté disponible en PC solamente a través de Steam. De hecho, las reseñas son muy positivas en la tienda digital de Valve, por lo que un lanzamiento en Epic Games Store no sería muy descabellado con el pasar del tiempo. Por lo tanto no es posible jugar en PC, legalmente, sin comprarlo en Steam. Adquirirlo de alguna otra forma podría poner en riesgo tu PC.

A continuación dejamos el enlace a Steam para que lo puedas adquirir legalmente.

Desde Steam puedes jugar Poppy Playtime en línea

Al haber alcanzado éxito, uno podría pensar que una versión para dispositivos Android o iOS estaría disponible. Lamentablemente por ahora ese no es el caso, aunque es muy posible que siga los pasos de Five Nights at Freddy's y veamos una versión móvil en el futuro. Sobra decir que cualquier versión o APK que encontremos en la red que nos promete instalar una versión móvil del juego no es más que un engaño. Al igual que en el caso anterior, lo mejor es ni entrar a los enlaces de descarga de esas versiones porque podría poner en peligro tu dispositivo móvil.