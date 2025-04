Comida gratis en Texas: dónde y a qué hora recibir este sábado 26 de abril

En Dallas, Texas, se acaba de anunciar que se realizará un nuevo evento para brindar comida de primera necesidad a familias de la zona. El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) entrega despensas gratis en el estado con la ayuda de Catholic Charities Dallas. Se tiene como propósito ayudar a las familias del estado que les es difícil llegar a fin de mes. La comida gratis se entregará el día sábado 26 de abril en dos horarios: 9.30 a.m. y 1.00 p.m. Además, también se entregarán en los días 28 y 29 de abril.

Las fechas para recibir comida son el 26, 28 y 29 de abril, a las 9:30 a.m. y 1:00 p.m. Foto: Freepik

¿Dónde se entregará la comida gratis en Texas?

Según el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) se entregarán, en el primer horario, en los puntos de Texas a las 9.30 a.m. el 26 de abril:

Christ Embassy

13657 S Jupiter Road, Dallas, TX 75238

El Shaddai GP

1014 N. Carrier Parkway, Grand Prairie, TX 75050

St. Ann

180 Samuel Blvd., Coppell, TX 75019

Healing Hands Community Church

8515 Greenville Ave., Suite 101 Dallas TX 75243

Además, este es el segundo horario donde se entregará la comida gratis en Texas a la 1.00 p.m. el 26 de abril:

Wayside Missionary Baptist Church

4128 S Beltline Rd, Seagoville, TX 75159

Iglesia Cristiana La Roca

2746 52nd St., Dallas, TX 75216

Comforter Christian Center International

2606 Oak Lane, Suite 119, Grand Prairie, TX 75051

St. Francis-Frisco

8000 El Dorado Pkwy, Frisco, TX 75033

Comida gratis el lunes 28 de abril en Dallas, Texas

La comida gratis también se entregará el día 28 de abril a las 9.30 a.m. en Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, Dallas 75212.

Comida gratis el martes 29 de abril en Dallas, Texas

La comida gratis también se entregará el día 29 de abril a las 9.30 a.m. en Our Lady of Perpetual Help, Dallas 75235.

Requisitos para adquirir la comida gratis en Texas

Según el NTFB, estas son las personas que podrán recibir la comida gratis en Texas los días 26,28 y 29 de abril:

Familias que reciben prestaciones gubernamentales como SNAP, TANF, SSI, NSLP, Medicare y Medicaid. No se requiere de un comprobante para recibir el apoyo.

Las familias que se encuentran dentro del Índice Federal de Pobreza pueden recibir servicios de alimentación.

Las familias que enfrentan una crisis temporal debido a desastres naturales y falta de vivienda automáticamente se vuelven elegibles para recibir servicios.

La entidad también subraya que la comida se repartirá según el orden de llegada en los lugares designados. A los participantes se les solicitará proporcionar su nombre, la cantidad de miembros de su familia y el código postal de su residencia. Para las entregas desde el vehículo, se requerirá que los participantes cuenten con un automóvil.