Buenas noticias en California: CDC ofrece giftcards de US$25 para que residentes se hagan pruebas por gripe aviar

Para motivar a la población a realizarse pruebas de gripe aviar o vacunarse contra la influenza estacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en colaboración con el estado de California, han impulsado un programa que entrega tarjetas de regalo de US$25. Este gran esfuerzo se titula Avian Flu Influenza Area Surveillance Testing (AFAST), el cual busca prevenir el contagio en comunidades cercanas a granjas con brotes de gripe aviar.

California: CDC ofrece giftcards de US$25 para combatir la gripe aviar

De acuerdo con CBS News, algunas clínicas en California están dando la tarjeta de regalo de US$25 a personas de la comunidad para que se realicen una prueba para detectar una posibe infección de gripe aviar o para protegerse contra la influenza estacional.

Estas tarjetas son administradas por el proveedor estatal. Los CDC también cuentan con una unidad móvil de pruebas del proyecto de Pruebas de Vigilancia del Área de la Gripe Aviar e Influenza (AFAST) de la agencia, que brinda pruebas en ciertos centros.

Un portavoz del Departamento de Salud Pública de California indicó en un correo electrónico: "Los fondos para las tarjetas de regalo provienen de los fondos de la declaración de emergencia estatal por la gripe aviar de California. Los CDC solo realizan pruebas y no ofrecen incentivos de ningún tipo".

Además, añadió: "No ha habido cambios en nuestras directrices para las pruebas de casos sospechosos. No tenemos conocimiento de ningún trabajador sintomático que no haya sido derivado o no se haya realizado la prueba de H5N1, y es muy poco probable que se rechace la prueba si se sospecha de H5N1".

La estrategia de California para combatir la gripe aviar

El monitoreo de granjas no es la única estrategia de California para combatir la gripe aviar. El estado está ampliando su vigilancia epidemiológica a otros casos de influenza en la región para descartar infecciones de los residentes de gripe aviar. El portavoz del estado, también indicó su tranquilidad acerca de los resultados.

“Hasta la fecha, todas las muestras analizadas han sido confirmadas como subtipos estacionales H1 o H3, lo que descarta infección con H5N1 (gripe aviar). El hecho de que no se hayan identificado otros casos humanos de H5N1 a través de esfuerzos de subtipificación es alentador”, indicó.