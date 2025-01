Twitch: Asmongold confirma regreso a streamings después del fallecimiento de su madre

Conocido por hacer vídeos tanto en Youtube como en Twitch , Asmongold no ha subido contenido en las últimas semanas, después del fallecimiento de su madre, obligando al streamer a alejarse y permanecer tiempo con su familia durante esos difíciles momentos.

Cuando sus seguidores se enteraron de lo sucedido, el streamer empezó a recibir mucho apoyo en foros como Reddit, e inclusive, homenajes a su madre en el videojuego Final Fantasy XIV, título que en varias oportunidades se le vio jugando. Con todas estas muestras de cariño, Asmongold decidió salir nuevamente frente a cámaras a través de un vídeo de Youtube titulado: " About my mom ". (Acerca de mi mamá).

En el material que dura aproximadamente 30 minutos, se le puede ver a Asmongold hablando sobre el proceso de ir superando el fallecimiento de su madre y preguntándose a si mismo que es lo que hará a partir de ahora. "¿Qué es lo que haré ahora? ¿Qué pasará? (...) No tengo idea de cuando retornará a los streamings en mi canal principal, no tengo idea. En serio no la tengo". expresó.