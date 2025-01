GTA The Trilogy: este sería el motivo por el que lo retiraron de PC

El estreno de GTA The Trilogy ha estado cargado de bastante polémica en lo referente a su versión de PC. Cuando se llevó a cabo el lanzamiento mundial tanto en consolas como en ordenadores, los usuarios de PC terminaron sorprendiéndose de que era imposible poder jugar por un error en los servidores de Rockstar Games Launcher, la aplicación donde puedes comprar las remasterizaciones.

Pese a que se solucionaron los problemas, el estudio anunció que estaban retirando GTA The Trilogy y que no sería posible comprarlo ni jugarlo, hasta poder eliminar ciertos archivos que no deberían haber llegado a la versión final. Evidentemente, esto desató la ira de los fans, quienes aguardaban poder jugar la trilogía en buenas condiciones. Desde Twitter, empezó a darse el rechazo a la decisión del estudio.