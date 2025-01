Twitch: streamer acusa a la plataforma de no darle sus miles de dólares

Una streamer conocida como "bbjess" ha utilizado su cuenta de Twitter para pedir ayuda debido a que Twitch , lugar donde hace sus transmisiones, no le ha pagado aún los "miles de dólares" que ha ganado durante el mes, después de conseguir cerca de ocho mil suscriptores. Su caso está llamando bastante la atención, ya que en los últimos meses, la streamer ha ganado mucha popularidad después de obtener 42.000 seguidores y 10.4 mil suscriptores.

Bbjess asegura que sus pagos de octubre han desaparecido completamente y acusa a Twitch de no haber hecho el más mínimo esfuerzo por rectificar los pagos ausentes, que, al parecer, son considerables. "Mi método de pago está bien. ¿Cómo una compañía puede salirse con la suya sin pagar a sus empleados " reclamó en Twitter. " Twitch me debe miles de dólares ".

Foto: Twitter

Bbjess indica que no es la única por la que ha pasado por baneos injustos. De acuerdo a ella, varios creadores de contenido pequeños se han acercado a contarle que viven una situación similar y han pasado meses sin cobrar. " Eso no es una opción .Este es mi trabajo a tiempo completo " señala.

Foto: Twitch

"Es triste que, después de trabajar duro para convertirse en socio y alcanzar el top 80 de los más vistos, todavía no es suficiente para llegar a hablar con un humano o tener a un gerente. Es aterrador que no me paguen, y se siente poco profesional" lamentó la streamer.