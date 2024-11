Fortnite: habrá más contenido de Spider-Man en el Capítulo 3

El personaje se encuentra dentro del Pase de Batalla, además de su diseño clásico, contará con variantes interesantes como el traje simbionte y su uniforme blanco de Future Foundation. Sin embargo, todo indica que no será lo último que veamos del famoso trepamuros en la isla de Fortnite.

Foto: Difusión

Con el próximo estreno de la película Spider-Man: No Way Home, le da pie a los creadores de Fortnite de poder abordar el spider-verso. Antes de Spidey, ya teníamos a dos villanos icónicos de sus historias, los simbiontes Venom y Carnage.

Foto: Difusión

El Pase de Batalla del Capítulo 3 de Fortnite no solo incluye al arácnido héroe, también puedes desbloquear a personajes como el Wanderer Ronin, la Outlaw Harlowe y el legendario líder de los Siete, The Foundation, que al final del Capítulo 2 se reveló su rostro y era nada menos que Dwayne "The Rock" Johnson.