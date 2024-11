Fortnite y Lara Croft entre lo más buscado en conocida página para adultos

Foto: Difusión

Foto: Difusión

Debajo del juego, se encuentra Minecraft, que tuvo un ligero aumento, dejando a Overwatch en tercer lugar, que con el tiempo se ha ido perdiendo el interés de ver material explícito del título. Otros juegos que figuran en la lista son: Pokémon, Brawl Stars, Among Us, Five Night's At Freddy's.