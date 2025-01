Starcraft: cuando D.Va de Overwatch fue comentarista en el juego

Starcraft ha sido tan importante como juego de estrategia, que incluso dentro de otro juego de Blizzard ha sido referenciado. Hablamos de Overwatch, que hace no mucho se confirmó que su secuela no estará llegando en 2022 tal y como se tenía previsto. Dentro del plantel de héroes encontramos a D.Va, la piloto de MEKA, quien de acuerdo al lore de OW, ella se desempeñaba como jugadora profesional de Starcraft 2, pues hace mucho tiempo su padre le presentó el juego cuando ella era aún una niña.

Foto: Difusión

Cómo has podido escuchar, D.Va tiene una actitud de estar siempre atenta a todo lo que estás haciendo durante la partida, e incluso cuestionando cuando realizas una acción que no es la correcta. Detalles que, nos hacen creer que no todo está perdido dentro de Blizzard. Aún hay gente que aguarda con mucho cariño que vuelven a despegar tanto Starcraft como Overwatch, porque no hay dudas de que son juegos muy queridos.