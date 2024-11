Rekkles sobre su llegada a Karmine Corp: "No llegué para quedarme dos días"

Karmine Corp recibió con los brazos abiertos a Martin " Rekkles " Larsson, reconocido jugador de League of Legends, quien hasta este año estuvo jugando para G2 Esports pero decidió abrirse para una nueva oportunidad en su carrera en los esports.

Rekkles ofreció su primera entrevista para el canal de Youtube de Laure Valée, donde el sueco pudo conversar sobre su llegada a KCorp, hablando sobre los retos que le supondrán en esta faceta nueva, y sus expectativas de la organización, con quien parece manejar muy buenas relaciones, pues ha dicho que no hay "fecha de caducidad".

Rekkles no se guarda nada y dice que todo lo que tiene montado KCorp es "increíble", señalando que ha pasado alguna tarde por la retransmisión de la LFL animando al equipo, sin motivo aparente. "Desde fuera, gusta mucho todo lo que desprenden, el ambiente que crean, los fans, cómo hacen las cosas, las ambiciones que tiene... Sé que es una oportunidad única, ahora nunca ". expresó.

Foto: Difusión

Por otro lado, habló al respecto de querer recuperar su "mejor versión" dentro de esta nueva organización. "Desde que he llegado, me gusta mucho el ambiente que hay en el equipo. Me siento como en mis días en Fnatic, donde tenía mucho apoyo de manera constante por parte de todo el mundo" confesó.