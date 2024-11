Asmongold sobre botar a personas en raids de WoW: "Si no juegas bien, estás fuera"

Con tantos años de experiencia, Asmongold es prácticamente una institución en lo referente a World of Warcraft, el aclamado MMORPG de Blizzard. Sin embargo, una de sus más recientes opiniones puede traer un debate que posiblemente nunca terminaría.

En una de sus más recientes transmisiones, el streamer habló sobre el hecho de botar a personas de raids de World of Warcraft cuando no está funcionando bien el grupo. Para algunas personas, esta actitud es bastante tóxica, algo que no comparte en absoluto Asmongold, quien asegura que hacer esa acción no es nada incorrecto.

Foto: Difusión

Asmongold siempre ha tenido una posición clara con respecto a jugar con desconocidos. En una ocasión, confesó que nunca más volvería a jugar con desconocidos, ya que prefiere evitar volverse loco cuando las cosas no se hacen bien.

Para Asmongold no se puede negociar nada en WoW

Entre sus comentarios más destacables que soltó Asmongold, el streamer señaló que si encuentra a alguien haciendo mal las cosas, simplemente lo expulsará. "Eso es todo. No hablo con ellos. No negocio con ellos. Esta es la forma en la que trato las cosas en World of Warcrat actualmente" expresó.

En ese sentido, explicó que si no están aquí [los jugadores] para jugar al título de la manera correcta, se les expulsa. Para el creador de contenido, no hay motivos para darse el tiempo de explicar las cosas, porque estás haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Dicho esto, es enfático en decir que no discutirá con esa persona y buscará a alguien nuevo.