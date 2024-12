Conoce Ready or Not: El shooter táctico de SWATS que la rompe en Steam

Siempre ocurren casos cuando un videojuego aparece de la nada para sorprender a todos, llegando a ser bastante popular por su propuesta única. Ese es el caso de Ready or Not, un juego de disparos táctico, protagonizado por un grupo de fuerzas especiales (SWAT) en ambientes realistas que se aleja completamente de otros shooters del mercado.

Actualmente, Ready or Not se encuentra en Acceso Anticipado, siendo lanzado el 17 de diciembre de 2021 a un precio de S/69.00. Lo que parecía un lanzamiento desapercibido, estos últimos días nos han dejado en claro que los usuarios de Steam cuando encuentran un título que les interese, consiguen que se vuelva tendencia.

Quienes lleven tiempo involucrados en los videojuegos, se habrán percatado de que Ready or Not comparte muchas similitudes con la saga de videojuegos "SWAT" que se hiciera popular a principios de la década del 2000, teniendo como última entrega SWAT 4 en 2005. Desde entonces, ningún estudio se interesó tanto en explorar a estas fuerzas especiales (con el permiso de Rainbow Six Siege).

Foto: Difusión

Con más de 60 objetivos únicos, Ready or Not tiene diferentes escenarios que recorrer. No esperes una acción rápida al estilo Call of Duty, ya que estamos hablando de un juego donde primero hay que pensarla bien, antes de usar la fuerza bruta. Además, debes considerar que no eres un super soldado, porque puedes morir de tan solo unos cuántos disparos, al igual que tus compañeros.