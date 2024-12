Estudios de Call of Duty se disculpan por los bugs de Warzone

Todos ya tienen claro que Call of Duty, sobre todo su Battle Royale conocido como "Warzone", está pasando por muchos problemas. No hay un solo día en el que los usuarios no reportan constantes problemas al jugar, con errores técnicos que terminan por estropear partidas, y en el peor de los casos, que el juego se cierre de manera automática, como le ha sucedido a los usuarios de consolas.