Wordle, el juego de moda de las redes sociales: Qué es y cómo se juega

Wordle ya es considerado cómo el primer videojuego viral de 2022. Razones no faltan. Lo que está llamando la atención de este curioso juego es que estamos hablando de un título que no necesitas tener una computadora super potente o consola de nueva generación, basta con que tengas acceso a internet para que puedas correrlo perfectamente.

Wordle resulta ser un caso muy particular, similar a lo que ha sucedido con videojuegos de renombre como Among Us, ya que Wadle desarrolló su pequeño juego a medidas de octubre del 2021. Uno ya nunca sabe cuándo de pronto tu obra empezará a hacerse conocido, ya sea gracias a un influencer, o azares del destino.

Irás escribiendo una palabra y ver las letras que vayas acertando, para saber si estás por buen camino, si la letra aparece en verde, es porque has escogido la palabra correcta, además de encontrarse en la casilla correcta. Si la letra aparece en amarillo, es porque está en la palabra, pero no en la casilla correcta.

Si la letra aparece en rojo es porque no has acertado y no está en la palabra que tienes que adivinar. Además, para evitar perder rápido, cuando una letra que hayas colocado no esté dentro de la palabra, se deshabilitará para que no la vuelvas a presionar por error.