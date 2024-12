R6 Siege: Six Invitational 2022 será en Suiza y no Canadá debido a ómicron

El Six Invitational 2022 , uno de los primeros eventos competitivos que se llevarán a cabo este año de Rainbow Six Siege, ha decidido cambiar el lugar donde se dará el evento, por culpa de la pandemia por la covid-19.

Ubisoft confirmó que ya no será Canadá la sede principal del torneo mundial, por lo que han decidido mudarse a Estocolmo, Suiza. La compañía francesa tomó esta decisión debido a las nuevas restricciones que está implementando el gobierno canadiense debido a la creciente ola de contagios por la variante ómicron en el país.

Foto: DIfusión

El gobierno de Quebec recientemente realizó algunas modificaciones para poder ingresar a espacios públicos como tener pasaporte donde figuren que has sido vacunado, así como tener un límite de capacidad de personas. Lamentablemente, omicrón está nuevamente poniendo en jaque a varios países debido a que es una de las variantes más contagiosas.

Foto: Difusión

El Six Invitational 2021 se realizó en Paris en el mes de mayo con los equipos participando en el Palais Brongniart. El ganador en dicha edición fue Ninjas in Pyjamas, quienes se llevaron $1 millón de dólares. A pesar de que no habrá público en vivo, Ubisoft está realizando el esfuerzo de asociarse con creadores de contenido para que puedan transmitir en sus canales de Twitch todos los encuentros del Invitational 2022.