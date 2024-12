Twitch: xQc no cree en el baneo y seguirá transmitiendo anime

Foto: Difusión

Sin embargo, Lengyel no comparte dicha filosofía, y recientemente señaló que el continuará apostando por hacer contenido donde mire programas como el del famoso chef Gordon Ramsey, así como diferentes animaciones japonesas. A Lengyel últimamente se le ha visto compartiendo material de HunterxHunter con sus seguidores.

Cuando le preguntan sobre el posible baneo que podría enfrentarse su canal, a Lengyel no le importa en lo más mínimo. Según indica, a él no le pasará nada, ya que lo de reaccionar a vídeos de terceros se ha estado haciendo durante mucho tiempo, por lo que Twitch no tendría de donde agarrarse.