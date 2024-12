Overwatch: productora llama cobarde a Bobby Kotick y lo culpa por retrasos en OW2

Bobby Kotick , quien todavía sigue siendo CEO de Activision Blizzard, no es bien visto por varios desarrolladores dentro de la compañía. Al empresario se le acusa de haber ocultado durante muchos años diferentes acusaciones de maltrato laboral y acoso sexual perpetuadas por empleados. Acusaciones que Kotick ha rechazado en más de una oportunidad.

Foto: Difusión

Para el ejecutivo, esto era culpa de los retrasos de juegos como Overwatch 2 y Diablo 4, dos de los proyectos que aún se encuentran en desarrollo dentro de Activision Blizzard, pero que hasta ahora no tienen una fecha de lanzamiento. Las declaraciones de Kotick no tardaron en llegar hasta los oídos de Tracy Kennedy, productora de Overwatch, quien no dudó en hablar unas cuántas cosas con respecto al desarrollo de Overwatch 2.