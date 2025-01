R6 Siege: jugadores dan positivo a covid-19 un día antes del Six Invitational 2022

Todo está quedando listo para el Six Invitational 2022 de Rainbow Six Siege que se llevará a cabo en Stockholm, Suiza. Sin embargo, los organizadores ahora tendrán que lidiar con una gran cantidad de jugadores infectados por covid-19, quienes se habrían contagiado tras llegar al país.

Desde la cuenta oficial de Rainbow Six Esports, Ubisoft confirmó que jugadores de distintos equipos como Elevate, Team Empire, Natus Vincere, Oxygen Esports, FURIA Esports y Ninjas in Pyjamas dieron positivo.

Foto: Difusión

Desde que se dio a conocer esto, los organizadores ya han tomado las medidas necesarias y los jugadores se encuentran en cuarentena hasta que una nueva prueba determine que ya no tengan el virus en su cuerpo.

Para evitar retrasos en el Six Invitational 2022, los organizadores confirman que los jugadores infectados podrán participar desde sus habitaciones, mientras que los demás estarán en el escenario principal.

No es la primera vez que un evento de Rainbow Six Siege se ve afectado por la presencia del coronavirus. Para finales de 2021, tanto en el VCT Champions como en el PGL Stockholm Major, Ubisoft tuvo que lidiar con varios jugadores que dieron positivo, obligándolos a tener que completar su participación desde las habitaciones de su hotel.

Foto: Difusión

Eventualmente, las cosas no fueron a mayores, y luego de una nueva prueba, obtuvieron resultados negativos. De todas formas, si que es todo un reto para las grandes compañías de videojuegos el tener que mantener a resguardo a los participantes de torneos importantes como lo es el Six Invitational 2022.

El primer set de la fase de grupos se llevará a cabo este 08 de febrero a las 04:00 a.m. De Latinoamérica, los equipos que estarán participando en el SI 2022 serán: Team oNe, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan y FURIA. Valdrá la pena estar al tanto de cómo serán el desempeño de estos equipos enfrentándose a las demás regiones.