God of War supera las 2 millones de copias vendidas en Steam

Sony tiene un motivo más para celebrar su exitosa llegada a PC gracias a God of War , que, según reportes de SteamSpy (Vía DSOGaming ), habría vendido cerca d e 2 millones de copias en PC .

Aunque el portal aclara que pueden ser entre dos a cinco millones de copias. SteamSpy realizó la estimación en base al número de jugadores que han comprado el juego. Dicho esto, solo han dado seguimiento a perfiles públicos, por lo que, aquellos que tengan perfiles privados, no han sido contados. Las cifras serían en el caso de Steam, por lo que, de momento, no se conoce la cantidad de copias vendidas en Epic Games Store, donde está disponible el juego.

Todo apunta a que God of War se ha convertido en el juego de Sony más vendido en PC, superando a otros títulos publicados por la compañía como Days Gone y Horizon Zero Dawn, los cuales también gozaron de mucha popularidad en su momento, pero nada ha podido detener el imparable éxito de la última aventura de Kratos.